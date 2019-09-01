В течение двух лет в Екатеринбурге установят 265 новых остановок

18:52 | 10.09.2019

Фото: mk.ru

В уральской столице за два года администрация планирует установить 265 новых остановочных комплексов. Соответствующая документация опубликована на официальном портале госзакупок.



На новые остановки власти города готовы потратить 9,2 млн рублей. В документах сказано, что остановки должны быть нескольких типов: стандартные, «умные», с теплыми навесами, а также остановки на конечных пунктах. При этом планируется, что закрытых остановочных комплексов будет около 90.



Добавим, аукцион состоится 18 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»