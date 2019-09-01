В детской реанимации Свердловской областной больницы появился новый аппарат, позволяющий спасать тяжелобольных пациентов

18:19 | 10.09.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для детского отделения анестезиологии-реаниматологии Свердловской областной клинической больницы №1 приобрели аппарат, позволяющий спасать тяжелобольных пациентов. Средства на покупку оборудования выделило министерство здравоохранения региона.



Как рассказали в департаменте информполитики, система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) используется для насыщения крови кислородом и поддержания жизнедеятельности пациентов при развитии острой сердечной недостаточности после кардиохирургических операций.



По словам заведующего детским отделением анестезиологии-реаниматологии СОКБ №1 Алексея Свалова, новая техника помогает сердцу, легким и всему организму пациента адаптироваться после операции на сердце.



Стоит добавить, что инструктаж по пользованию новым аппаратом для медиков проводил специалист Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Максим Махалин. Он отметил, что в больнице, где он работает, таких аппаратов уже пять штук. К ним врачи ежегодно подключают от 20 до 50 пациентов с острой сердечной недостаточностью. ЭКМО помогает спасать около трети пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»