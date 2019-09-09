Новости дня
13:52 | 10.09.2019
Фото: Е1.RU
В центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки
Недалеко от здания администрации города столкнулись Toyota Camry и Honda. По предварительным данным, автомобиль Toyota выезжал с Вайнера на Ленина, однако точные обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.
Кроме того, есть информация, что Toyota с номером А212АА обслуживает чиновников администрации.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:19 | 10.09.2019
Пермяков приглашают продегустировать борщ на эспланаде
13:52 | 10.09.2019
В центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки
12:59 | 10.09.2019
В Прикамье открылся виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки
12:47 | 10.09.2019
В Асбесте сотрудники полиции ликвидировали поле дикорастущей конопли
12:30 | 10.09.2019
За время работы социального такси в Прикамье организовано более 163 тысяч льготных поездок
12:13 | 10.09.2019
В Ганновере почтили память погибших советских военнопленных
12:12 | 10.09.2019
В Нижнем Тагиле горела квартира в жилом доме. Пожарные спасли ребёнка
12:04 | 10.09.2019
В Прикамье пройдет первый «передвижной» фестиваль малых театров
11:58 | 10.09.2019
Три на выбор: Александр Высокинский показал площадки для строительства храма в Екатеринбурге
11:26 | 10.09.2019
На курганском свиноводческом комплексе произошел несчастный случай
10:44 | 10.09.2019
«Недопустим возвращения царизма»: Левый блок ответил на акцию «Екатеринбурга консервативного»
10:36 | 10.09.2019
В Березовском сотрудники прокуратуры и полиции проводят проверку на незаконном карьере
10:13 | 10.09.2019
Прокуратура вернула на доследование резонансное дело в отношении детского врача из Алапаевска
10:00 | 10.09.2019
Возможная потеря памяти: в Екатеринбурге пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи
09:54 | 10.09.2019
Полиция изъяла из ларька в Екатеринбурге около 500 бутылок со спиртным
09:31 | 10.09.2019
В Нижнем Тагиле минувшей ночью полыхали иномарка, ГАЗель и жилой дом
09:05 | 10.09.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Металлург» и поднялся на первую строчку турнирной таблицы
18:46 | 9.09.2019
Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы за убийство супруги
18:18 | 9.09.2019
В Екатеринбурге 8 Марта встали трамваи из-за обнаружения подозрительной сумки в вагоне
18:03 | 9.09.2019
В Прикамье дисквалифицированы руководители трех управляющих компаний
17:47 | 9.09.2019
Между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать «Ласточка»
17:04 | 9.09.2019
Победительница Пермского международного марафона выиграла забег с лучшим результатом сезона в России
16:58 | 9.09.2019
В Бардымском районе возможность подключения к газу получили свыше 1,5 тысячи жителей
16:53 | 9.09.2019
В Курганской области водитель LADA Priora погиб после столкновения на дороге с лошадью
16:47 | 9.09.2019
Пермский ДК имени Кирова приглашает на День открытых дверей