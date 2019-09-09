В центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении улиц Вайнера и Ленина произошла авария с участием двух иномарок.Недалеко от здания администрации города столкнулись Toyota Camry и Honda. По предварительным данным, автомобиль Toyota выезжал с Вайнера на Ленина, однако точные обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.Кроме того, есть информация, что Toyota с номером А212АА обслуживает чиновников администрации.