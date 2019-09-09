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13:52 | 10.09.2019

Фото: Е1.RU

В центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении улиц Вайнера и Ленина произошла авария с участием двух иномарок.

Недалеко от здания администрации города столкнулись Toyota Camry и Honda. По предварительным данным, автомобиль Toyota выезжал с Вайнера на Ленина, однако точные обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Кроме того, есть информация, что Toyota с номером А212АА обслуживает чиновников администрации.

В центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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