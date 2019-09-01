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20:23 | 9.09.2019

На Среднем Урале изменили систему компенсаций за оплату детского сада

С 1 сентября у многодетных семей из ряда муниципалитетов Свердловской области появился еще один повод для радости – возможность сэкономить семейный бюджет на плате за посещение дошкольного учреждения. Дело в том, что в июле Заксобрание приняло поправки в ст. №23 Закона «Об образовании в Свердловской области», регулирующую вопрос компенсации платы (распространяется при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения).

Инициатором поправок выступил депутат ЗССО от ЛДПР Александр Коркин, к которому обратились многодетные семьи из Туринского района. Они рассказали, что согласно распоряжению главы муниципалитета, они платили за детский сад 50% за каждого ребенка, а также имели областные льготы (за первого ребенка 20%, за второго 50%, 3-го – 70% и 4-го – 100%). Однако прокуратура посчитала, что двойной льготы быть не может, и местная компенсация была отменена.

Между тем, как выяснилось, компенсация, согласно областному закону «Об образовании» насчитывается не с уплачиваемой суммы (в Туринске это порядка двух тысяч рублей), а со среднерегиональной, которая составляет 1284 рубля.

«То есть люди платили 2000 рублей, а компенсация рассчитывалась с меньшей суммы. В Екатеринбурге, Первоуральске плата вообще составляет около трех тысяч. В результате бюрократической неразберихи граждане недополучали средства, а для глубинки лишние, допустим, 500 рублей, при их зарплатах в 10-15 тысяч рублей – совсем не лишние. Председатель Заксобрания Людмила Валентиновна Бабушкина смогла донести мысль до регионального Министерства образования, там её услышали. Теперь компенсация будет рассчитываться от фактической платы за посещение ДОУ. Закон действует на тех ребятишек, кто впервые идет в детский сад с 1 сентября этого года. В ходе согласительных комиссий по формированию бюджета на следующий год мы учтем эти изменения», – рассказал Александр Коркин.

Отметим,что в ЗССО законопроект вносило правительство области после обращения фракции ЛДПР к председателю Заксобрания.

© «Вечерние ведомости»

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