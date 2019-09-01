В Екатеринбурге бывший первый вице-мэр вошел в состав правления «Уралмашзавода»

19:31 | 9.09.2019

Фото: usinfo.eu

Бывший первый замглавы Екатеринбурга Алексей Кожемяко вошел в состав правления «Уралмашзавода», такое решение приняли на заседании совета директоров.



Следует отметить, что Кожемяко работает в структуре «Уралмашзавода» ещё с января 2019 года. Он был гендиректором ООО «Управляющая компания Индустриальный парк “Уралмаш”», а также координировал работу инфраструктурных объектов.



Добавим, на данный момент в состав правления «Уралмашзавода» включены 8 человек, в их числе: Ян Центер, Евгений Прохоров, Андрей Кузнецов, Наталья Бычкова, Наталья Щербинина, Алексей Кожемяко, Роман Зиновьев и Лариса Куприна.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»