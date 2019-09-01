В Екатеринбурге 8 Марта встали трамваи из-за обнаружения подозрительной сумки в вагоне

На улице 8 Марта приостановили движение трамваев из-за обнаружения подозрительной сумки в одном из вагонов. Бесхозный предмет нашли в трамвае, следующим по маршруту №26 на остановке «Академия при президенте России» в сторону Фрунзе.Всех пассажиров из вагона вывели, что находится в сумке - неизвестно. На место уже выехали сотрудники полиции.Когда будет открыто движение – не уточняется.