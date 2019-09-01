Между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать «Ласточка»

17:47 | 9.09.2019

В этом году между Екатеринбургом и Пермью начнет курсировать скоростной электропоезд «Ласточка».



На данный момент разрабатывается график движения электрички. Об этом пишет пермская газета Business Class со ссылкой на источник в министерстве транспорта Пермского края. Предполагается, что «Ласточка» будет курсировать между городами примерно пять раз в неделю.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»