«Мы просто хотели вернуть трафик»: мэр Екатеринбурга высказался об остановках на улице 8 Марта

16:10 | 9.09.2019

Фото: ural.kp.ru

Сегодня, 9 сентября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался о новых остановках, появившихся на улице 8 марта. Для установки остановок пришлось сильно сузить проезжую часть, что доставляет неудобство автолюбителям.



Высокинский отметил, что власти будут думать о том, как поджать тротуары, а также вернуть пассажирам нормальный проход. Сейчас, чтобы зайти в трамвай, людям приходится тесниться на небольшом островке. Это создает риск попадания пассажиров под машины. «У нас уже были жертвы. Нам будет достаточно сложно объяснить родственникам пострадавших, что мы просто хотели вернуть трафик», – сообщает Высокинский.



Напомним, что поставить новые остановки на улице 8 Марта планировали еще в июле. Но после их установки у пассажиров лишь увеличился риск попасть под колеса автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»