Новости дня
16:10 | 9.09.2019
Фото: ural.kp.ru
«Мы просто хотели вернуть трафик»: мэр Екатеринбурга высказался об остановках на улице 8 Марта
Высокинский отметил, что власти будут думать о том, как поджать тротуары, а также вернуть пассажирам нормальный проход. Сейчас, чтобы зайти в трамвай, людям приходится тесниться на небольшом островке. Это создает риск попадания пассажиров под машины. «У нас уже были жертвы. Нам будет достаточно сложно объяснить родственникам пострадавших, что мы просто хотели вернуть трафик», – сообщает Высокинский.
Напомним, что поставить новые остановки на улице 8 Марта планировали еще в июле. Но после их установки у пассажиров лишь увеличился риск попасть под колеса автомобилей.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:36 | 9.09.2019
В Перми завершается ремонт улицы Чернышевского
16:14 | 9.09.2019
В Прикамье началась выплата социальных пособий
16:10 | 9.09.2019
«Мы просто хотели вернуть трафик»: мэр Екатеринбурга высказался об остановках на улице 8 Марта
16:01 | 9.09.2019
Экс-директор пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло
15:47 | 9.09.2019
В Курганской области столкнулись Mercedes-Benz и Chevrolet Cruze: оба водителя были пьяными
15:40 | 9.09.2019
В Екатеринбурге выберут главную маму города
15:36 | 9.09.2019
В Екатеринбурге могут увековечить память о поэте Борисе Рыжем
15:05 | 9.09.2019
В Екатеринбурге водитель Mercedes протаранил три автомобиля и попытался скрыться с места ДТП
14:34 | 9.09.2019
Нетрезвый житель Прикамья угнал машину работодателя
14:14 | 9.09.2019
Участники молодежного форума разработали идеи для развития портала «Управляем вместе»
14:07 | 9.09.2019
Пятый «Макдоналдс» открылся в Челябинске
14:04 | 9.09.2019
В Зауралье пьяный водитель, угробивший отчима своей девушки в аварии, предстанет перед судом
13:44 | 9.09.2019
Под Березовским раскопка карьера угрожает уничтожить экосистему
13:37 | 9.09.2019
«Автомобилист» завершит домашнюю серию в Екатеринбурге встречей с магнитогорским «Металлургом»
13:26 | 9.09.2019
В Перми начался запуск тепла в жилые дома
13:15 | 9.09.2019
Участники «Молодежного резерва Прикамья» разработали портал ЖКХ и онлайн-наставника для врачей
13:10 | 9.09.2019
В больницах городов Свердловской области появилась возможность проведения высокотехнологичных операций
13:03 | 9.09.2019
Мероприятия осенней сессии молодежного форума «Пермский период» собрали более 58 тыс. онлайн-просмотров
12:42 | 9.09.2019
В уральском Кольцово появятся прямые рейсы до Владивостока
12:31 | 9.09.2019
К концу недели в Перми потеплеет
12:03 | 9.09.2019
Жители ЖБИ и Синих камней на целую неделю останутся без воды
11:39 | 9.09.2019
На выборах в парламент Кургана единороссам помешала одержать полную победу кандидат от КПРФ
10:57 | 9.09.2019
Явка на выборах в Курганской области составила 46,27 %
10:41 | 9.09.2019
Крупный пожар произошёл ночью под Екатеринбургом
10:30 | 9.09.2019
300 добровольцев собрали в Шарташском лесопарке 2,5 тонн мусора
10:00 | 9.09.2019
Екатеринбуржец проплыл 30 километров по Ионическому морю
09:41 | 9.09.2019
В Екатеринбурге ночью загорелись два автомобиля
09:21 | 9.09.2019
В Екатеринбурге пройдет международная студенческая режиссерская лаборатория INTERIOR SPACE