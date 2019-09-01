В Екатеринбурге выберут главную маму города

15:40 | 9.09.2019

Одна неделя осталось до общегородского, юбилейного кастинга « Миссис Екатеринбург 2019». В нем могут принять участие женщины в возрасте от 25 лет до 55 лет, имеющие детей – в конкурсе нет ограничений по весу, росту и прочим параметрам. В первую очередь на кастинге будет оцениваться обаяние конкурсанток, их артистизм, и, конечно же, внутренние качества.



На кастинге будет выбрано 35 - 45 участниц, которые будут бороться за звание главной мамы города. Финал конкурса состоится 17 ноября в театре Эстрады.



Кастинг пройдет 14 сентября по адресу: ТЦ Успенский (Вайнера,10), в 12-00 , 5 этаж.

© «Вечерние ведомости»