В Екатеринбурге могут увековечить память о поэте Борисе Рыжем

15:36 | 9.09.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге местный житель предложил депутату гордумы Дмитрию Сергину увековечить память об уральском поэте Борисе Рыжем. Депутат отреогировал на такое предложение положительно.



На своей странице в Facebook Дмитрий Сергин написал, что переименование улицы может иметь как сторонников из числа молодых и продвинутых, так и противников из числа людей старшего поколения. По его мнению, люди старшего поколения консервативны и не торопятся что-то менять.



Сергин также объяснил, что для воплощения такой идеи в жизнь необходима поддержка юридического лица либо ста граждан. После этого предложение должны одобрить комиссия по топонимике и мэр города Высокинский.



Депутат предлагает назвать в честь Бориса Рыжего сквер на улице Ферганской, так как это никого не оскорбит, не ущемит и не обидит.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»