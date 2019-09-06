Владимир Путин пожелал удачи участникам чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

18:41 | 8.09.2019

Фото: rg.ru

Президент России Владимир Путин пожелал удачи участникам чемпионата мира по боксу, стартовавшему сегодня в уральской столице.



«Возможность принять сильнейших боксеров планеты — это значимое событие для нас. Мы сделали все, чтобы оно прошло на самом высоком уровне. Чтобы спортсмены, которые приехали в Екатеринбург, смогли максимально проявить свое мастерство, а зрители — получить удовольствие от ярких и бескомпромиссных поединков и от знакомства с замечательной столицей Урала, с нашей гостеприимной страной в целом», - сказал глава государства.



Владимир Путин отметил, что чемпионат мира послужит дальнейшему развитию бокса и привлечёт новых поклонников. Также президент пожелал спортсменам здоровья и всего самого доброго.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»