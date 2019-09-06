Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

15:49 | 8.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В избиркоме заявили, что выборы в Екатеринбурге проходят в нормальном режиме

В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча председателя Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадима Антошина и председателя Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии столицы Урала Александра Удалова. Как рассказали в пресс-службе избиркома, в ходе встречи организаторы выборов обсудили отсутствие нарушений накануне и в день голосования.

Председатели также поговорили непосредственно о ходе голосования в Орджоникидзевском округе №11 на довыборах в Законодательное Собрание региона. Во время встречи был отмечен высокий интерес жителей Орджоникидзевского района к кампании.

Напомним, сегодня, в единый день голосования, в 8:00 в Екатеринбурге и других городах Свердловской области открылись 517 избирательных участков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:41 | 8.09.2019
Владимир Путин пожелал удачи участникам чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

16:31 | 8.09.2019
Костя Цзю провел открытую тренировку перед открытием чемпионата мира по боксу

15:49 | 8.09.2019
В избиркоме заявили, что выборы в Екатеринбурге проходят в нормальном режиме

13:57 | 8.09.2019
В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина

13:40 | 8.09.2019
На выставочном матче в Первоуральске «Урал» обыграл «Динур» с счетом 6-0

12:12 | 8.09.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по боксу среди мужчин

12:06 | 8.09.2019
В труднодоступных районах Свердловской области досрочно проголосовали 53% избирателей

11:42 | 8.09.2019
Госавтоинспекция расследует ДТП с погибшим свердловчанином в Краснотурьинске

11:29 | 8.09.2019
В Первоуральске женщина сбила несовершеннолетнего велосипедиста

10:42 | 8.09.2019
В Екатеринбурге выберут лучшего парильщика

10:05 | 8.09.2019
В Свердловской области в день выборов открылись 517 избирательных участков

09:15 | 8.09.2019
Ночью на Урале горели три бани

04:00 | 8.09.2019
В двух селах Пермского края в октябре начнут строить новые врачебные амбулатории

03:49 | 8.09.2019
В аэропорту Перми открылся второй магазин Duty Free

07.09.2019

18:23 | 7.09.2019
В Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали отменят два троллейбусных маршрута и один изменят

16:15 | 7.09.2019
Путешественники Дэвид и Том Бергеры на своём самолёте посетили Екатеринбург

15:43 | 7.09.2019
В Екатеринбурге состоится премьера постапокалиптического спектакля «Зверь»

15:06 | 7.09.2019
В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

14:38 | 7.09.2019
В Екатеринбурге распахнул занавес фестиваль «Реальный театр»

13:47 | 7.09.2019
На месте работают представители ОНК и прокуратуры: что происходит в колонии № 2 в Екатеринбурге

12:20 | 7.09.2019
В Заречном из-за пожара в колясочной эвакуировались десятки человек

11:51 | 7.09.2019
Родственники осужденных: в колонии № 2 Екатеринбурга бунт

11:02 | 7.09.2019
Ушёл из дома и не вернулся: на Урале уже три месяца разыскивают без вести пропавшего дедушку

10:17 | 7.09.2019
В Берёзовском произошёл пожар в многоэтажке. 15 человек эвакуировали, четырёх спасли

09:57 | 7.09.2019
В Ирбите чиновник сбил женщину и подрался с инспектором ДПС

06.09.2019

21:20 | 6.09.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге в тяжёлом матче обыграл СКА со счётом 5:2

21:02 | 6.09.2019
Главному полицейскому Верхней Пышмы предложена должность в крупной ФПГ

20:29 | 6.09.2019
В сквере за оперным театром установили ротонды за 5 миллионов

19:42 | 6.09.2019
Диск Пифагора и мятник Ньютона: в Екатеринбурге откроется детская площадка, позволяющая вспомнить уроки физики

19:39 | 6.09.2019
За белоярскими лесами будет надзирать лесничий из Березовского

19:34 | 6.09.2019
Градостроительный план земельного участка в Перми теперь можно получить в течение 15 рабочих дней

19:29 | 6.09.2019
По поручению мэра Перми Дмитрия Самойлова предприняты меры по разгрузке движения на улице Героев Хасана

19:12 | 6.09.2019
В Прикамье прошел фестиваль дворов

19:11 | 6.09.2019
Следует заранее выбирать маршрут: в Екатеринбурге закрывается движение троллейбусов в Пионерском районе

19:07 | 6.09.2019
В Арбитражном суде Москвы выигран спор с управляющей компанией «ЭКВО»

18:57 | 6.09.2019
Министр здравоохранения Пермского края провела встречу с врачами горбольницы №6





Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 