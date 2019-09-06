Новости дня
15:49 | 8.09.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В избиркоме заявили, что выборы в Екатеринбурге проходят в нормальном режиме
Председатели также поговорили непосредственно о ходе голосования в Орджоникидзевском округе №11 на довыборах в Законодательное Собрание региона. Во время встречи был отмечен высокий интерес жителей Орджоникидзевского района к кампании.
Напомним, сегодня, в единый день голосования, в 8:00 в Екатеринбурге и других городах Свердловской области открылись 517 избирательных участков.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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