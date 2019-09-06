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13:57 | 8.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина

Минувшей ночью в 00:50 на 1 километре автодороги г.Североуральск - п.Крутой Лог произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, у водителя «Ауди 80», сбившего мужчину, были установлены явные признаки опьянения.

По предварительным данным, водитель сбил пешехода, двигавшегося по правой стороне дороги навстречу транспортному средству. Отмечается, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина

В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина

В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина

Стоит добавить, что не смотря на явные признаки опьянения: запах изо рта и лежавшую в машине бутылку спиртного, 36-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в Краснотурьинске, в котором также погиб пешеход.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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