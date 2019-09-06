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13:57 | 8.09.2019
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Североуральске ночью пьяный водитель на «Ауди» сбил насмерть свердловчанина
По предварительным данным, водитель сбил пешехода, двигавшегося по правой стороне дороги навстречу транспортному средству. Отмечается, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.
Стоит добавить, что не смотря на явные признаки опьянения: запах изо рта и лежавшую в машине бутылку спиртного, 36-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о ДТП в Краснотурьинске, в котором также погиб пешеход.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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