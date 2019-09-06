В труднодоступных районах Свердловской области досрочно проголосовали 53% избирателей

Как сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии, в досрочном голосовании на довыборах в Государственную Думу в труднодоступных и отдалённых территориях Свердловской области проголосовали 919 человек из 1738, что составляет 52,9% от числа зарегистрированных там избирателей.Голосование проходило в 54 населенных пунктах 9 муниципальных образований – Гаринский, Верхотурский, Ивдельский, Карпинский, Серовский, Сосьвинский, Тавдинский городские округа, а также Таборинский муниципальный район и ЗАТО Свободный. Последними, проголосовавшими накануне досрочно, стали жители деревень Круторечка, Кузнецова, Зыкова, Шантальская и Унже-Павинская, сел Шабурово и Еремино, поселков Пуксинка и Новый Вагиль.Участковые комиссии в сопровождении полиции добирались до жителей на вездеходах и катерах.В региональной избирательной комиссии отметили, что 52,9 % - хороший показатель. Так, в 2016 году явка на выборах в Госдуму при досрочном голосовании в Серовском округе составила всего около 40%.Напомним, что, сегодня, 8 сентября, в Свердловской области, как и по всей России, проходят выборы в рамках Единого дня голосования. На Среднем Урале выборы трёх уровней пройдут в 27 муниципальных образованиях. Так, в Серовском одномандатном избирательном округе № 174 сегодня выберут депутата Государственной Думы. В Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе № 11 – депутата Законодательного Собрания Свердловской области, а в ряде муниципальных образований проходят выборы представительных органов власти.