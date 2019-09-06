В Первоуральске женщина сбила несовершеннолетнего велосипедиста

11:29 | 8.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске вчера вечером произошло ДТП с участием 13-летнего велосипедиста. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 36-летняя женщина за рулём автомобиля «Чери» сбила на юношу на пешеходном переходе при движении на запрещающий сигнал светофора.



Авария произошла на пешеходном переходе на улице Ватутина. Женщина пояснила, что она видела желтый сигнал светофора, но рассчитывала успеть проехать до того, как загорится красный.



В результате 13-летний велосипедист был госпитализирован с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»