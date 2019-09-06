В Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали отменят два троллейбусных маршрута и один изменят

18:23 | 7.09.2019

Фото: Ренат Борисов

С начала следующей недели в Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали временно закроют движение троллейбусов на перекрёстке улиц Данилы Зверева и Блюхера.



Таким образом, до 21 сентября троллейбусы не будут ходить по улицам Комсомольская, Д. Зверева, Сулимова, Смазчиков на участке от станции Академическая до проспекта Космонавтов в одном направлении.



Из-за ремонтных работ троллейбусы № 18 и № 19 перестанут ходить, а троллейбус № 12 будет ехать по маршруту: Космонавтов – Сулимова – Д. Зверева – Комсомольская – ст. Академическая – Мира – Малышева – К.Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Космонавтов – ст. Коммунистическая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»