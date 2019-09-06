Путешественники Дэвид и Том Бергеры на своём самолёте посетили Екатеринбург

В пятницу в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетели путешественники из Австралии Том и Дэвид Бергеры. Они вылетели из США в середине августа, а домой вернутся только в октябре.Серодня утром они отправились в Омск. До Екатеринбурга путешественники останавливались в Анапе, Самаре и Волгограде. Далее их путь ляжет через всю Россию в Японию Филиппины и Индонезию.Воздушное судно Бергеров было выпущено еще в 80-х годах прошлого века. Они сообщили, что оно отлично подходит для длительных перелетов, так как имеет крупные колеса, позволяющие садиться почти везде. Кроме того, иностранцы отметили, что Россия — красивая и масштабная страна, в ней живет много красивых девушек.