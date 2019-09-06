В Екатеринбурге состоится премьера постапокалиптического спектакля «Зверь»

В Екатеринбурге на сцене ЦК ВИЗ 20, 30 сентября и 1 октября в 19:00 состоится премьера постапокалиптического дизель-панк спектакля «Зверь» по мотивам пьесы Гиндина и Синакевича. Спектакль поставлен инклюзивным театром ORA и театром «Шарманка» с участием актеров с ограниченными возможностями передвижения, слабовидящих и слабослышащих.В центре сюжета – семья из трех человек. Отец, мать и дочь – последние оставшиеся люди на планете после апокалипсиса. Семья бродит по разрушенной цивилизации в поисках еды и молодого человека для дочери, чтобы была возможность продолжения человеческого рода.Цель премьеры трагедии о человеческой деградации и вымирании – изменение отношения зрителя к людям с ОВЗ. «В этом спектакле-эксперименте мы хотим попробовать создать особый мир, где инвалидность и ограничения по здоровью — это норма, а полноценность — уродство. То есть поставить здорового (как считается, «нормального» человека) на место человека-изгоя», – рассказала режиссер театра ORA Лариса Абашева.Отметим, что постановка спектакля и разработка эскизов стали возможными благодаря победам в грантовых конкурсах Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» и Фонда президентских грантов. Данный проект также реализуется в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности».Билеты можно купить на сайте театра ORA. Обычный билет стоит 500 рублей, а студенческий – 250.