В Екатеринбурге легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Сегодня днём в Екатеринбурге возле ТЦ «Ботаника Молл» произошла жуткая авария с участием двух автомобилей. Есть пострадавшие.Hyundai Starex ехал в сторону «Дирижабля» по улице Шварца, решил развернуться на перекрестке с Самоцветным бульваром. В это время со стороны «Дирижабля» ехал Hyundai Solaris. Автомобили столкнулись, в результате чего Solaris улетел на тротуар и сбил пешеходов.На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. По некоторым данным, в результате столкновения пострадали два пассажира Solaris и женщина-пешеход. На «скорой» их доставили в больницу № 24.