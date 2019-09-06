Ушёл из дома и не вернулся: на Урале уже три месяца разыскивают без вести пропавшего дедушку

11:02 | 7.09.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Белоярский районе пропал 80-летний Маникай Аклиев. 3 июня дедушка ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно уже три месяца. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю «олимпийку», чёрные брюки, чёрные ботинки и чёрную кепку. С собой имел тёмный рюкзак.



Если вы видели дедушку или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»