В Берёзовском произошёл пожар в многоэтажке. 15 человек эвакуировали, четырёх спасли

10:17 | 7.09.2019

В Берёзовском накануне вечером произошёл пожар в жилом 16-этажном здании на улице Восточной. В квартире на 16-м этаже загорелось домашнее имущество.



На место происшествия прибыли семь единиц техники и 23 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожарные с помощью масок дыхательных аппаратов вывели из дома трёх взрослых и одного ребёнка.



Причины произошедшего устанавливаются пожарными дознавателями. О пострадавших не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»