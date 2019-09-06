В Ирбите чиновник сбил женщину и подрался с инспектором ДПС

09:57 | 7.09.2019

Фото: Dizel Soliarov/«ВКонтакте»

В Ирбите на перекрестке улиц Советская и Молодой Гвардии мужчина за рулём Toyota проехал на красный сигнал светофора, сбил 29-летнюю женщину, а позже напал на инспектора ДПС. Инцидент произошёл на этой неделе.



Как сообщает Znak.com, за рулём иномарки находился Роман Большаков – начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального округа. Стоит отметить, что ранее Большаков занимал должность заместителя начальника по охране общественного порядка местного ОВД. По заявлениям очевидцев ДТП, чиновник вел себя неадекватно, словно находился в состоянии опьянения.



Сбив женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, виновник с места ДТП не скрылся. Однако, находясь в одном автомобиле с правоохранителями, он, по предварительным данным, сначала начал размахивать руками в сторону заднего сидения машины, где сидел один из сотрудников ГИБДД, а затем, после замечания, набросился на инспектора, нанеся ему несколько ударов.



В настоящее время решается вопрос о лишении мужчины прав. Пострадавшая, которую от сильного удара отбросило на ещё один автомобиль, двигавшийся во встречном направлении, находится в больнице.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»