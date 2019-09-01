«Автомобилист» в Екатеринбурге в тяжёлом матче обыграл СКА со счётом 5:2

6 сентября в Екатеринбурге в КРК «Уралец» состоялся хоккейный матч с участием «Автомобилиста» и СКА. В тяжёлом бою со счётом 5:2 одержать победу смогли уральцы.После задержки соперника клюшкой Максим Березин на две минуты отправился на скамейку штрафников, однако даже в меньшинстве «Автомобилист» всё же смог открыть счёт. Автором первой заброшенной шайбы стал Брукс Мэйсек.СКА забил гол лишь за шесть минут до конца второго периода и тоже в меньшинстве, однако в ответной атаке «Автомобилист» вновь получил преимущество – Евгений Мозер прострелил в дальний угол. Затем счёт увеличил Андрей Обидин – 3:1 в пользу уральцев.В третьем игровом отрезке СКА забил гол, однако судьи отказались его засчитывать. Через некоторое время у гостей всё же удались изменить счёт – 3:2. За пять минут до конца матча Алексей Василевский пробивает питерские ворота – 4:2. На последней минуте в пустые ворота Брукс Мэйсек забросил пятую шайбу, чем смог обеспечить своей команде победу.Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в понедельник, 9 сентября, в 19:00 в Екатеринбурге с командой «Металлург».