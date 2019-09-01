В сквере за оперным театром установили ротонды за 5 миллионов

20:29 | 6.09.2019

Фото: znak.com

В екатеринбургском сквере за оперным театром установили две металлические ротонды, активно обсуждаемые горожанами. Каждая из них стоит около двух миллионов рублей.



Ротонды поставлены поверх плитки и окружены цветочными клумбами. По проекту, их еще должны отделать белой штукатуркой и оснастить подсветкой, чтобы они гармонировали с самим театром.



Согласно смете проекта, стоимость двух ротонд с устройством кровли и отделкой составляет 667 тыс. рублей по ценам 2001 года. Если учесть коэффициент на год заключения контракта и НДС в 20%, то ротонды обойдутся городу в 5,2 млн рублей.



Напомним, что благоустройства сквера планировали закончить к лету этого года, однако работы до сих пор продолжаются.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»