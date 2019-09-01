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19:42 | 6.09.2019
Фото: ЕТВ
Диск Пифагора и мятник Ньютона: в Екатеринбурге откроется детская площадка, позволяющая вспомнить уроки физики
На новой детской площадке есть диск, подтверждающий теорему Пифагора, маятники Ньютона и Максвелла, а также огромные стулья, напоминающие о том, что в мире все относительно. Все элементы, из которых состоит площадка, появились для того, чтобы горожане повторили уроки физики и могли объяснить их детям. Помимо этого, вокруг экспонатов также установили лавочки и две качели для отдыха.
Заместитель главы комитета по благоустройству Виктор Юровицкий рассказал, что строительством такой площадки хотелось напомнить горожанам законы физики, чтобы прогулки были интересными. Он также попросил жителей беречь то, что создано.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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