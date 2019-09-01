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19:39 | 6.09.2019

За белоярскими лесами будет надзирать лесничий из Березовского

В ГКУ СО «Свердловское лесничество» (учреждение следит за сохранностью лесов и их вырубкой в Белоярском районе, в г. Заречный, частично Каменском районе) сменился руководитель. Юрий Якушев, занимавший должность директора с 2008 года, ушел на заслуженную пенсию. Вместо него назначен лесничий Лосиновского участкового лесничества (г. Березовский) Георгий Корабельников.

Новому директору лесничества предстоит на первоначальном этапе проделать большую работу – разобраться с арендаторами лесных участков, которые не проводят мероприятия по лесовосстановлению, ликвидировать несанкционированные свалки, провести ревизию лесного хозяйства на предмет незаконных рубок.

Также Георгию Корабельникову предстоит разобраться в обстоятельствах рубки сосен рядом с поселком Рассоха, о которой стало известно в июне этого года. Земельный участок площадью 74 гектара, поросший лесом, перешел в частные руки в 2017 году и сейчас нещадно вырубается. На 20 сентября в Белоярском районном суде назначено предварительное заседание по иску Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области к собственникам участка (Алексею Буц и Ирине Бутаковой) об оспаривании зарегистрированных прав на имущество.

© «Вечерние ведомости»

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