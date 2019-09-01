Следует заранее выбирать маршрут: в Екатеринбурге закрывается движение троллейбусов в Пионерском районе

19:11 | 6.09.2019

В Екатеринбурге из-за ремонтных работ на перекрестке Данилы Зверева – Блюхера закрывается движение троллейбусов. Ограничения будут действовать с девятого сентября.



В пресс-службе «Гортранса» рассказали, что по улицам Комсомольской, Данилы Зверева, Сулимова и Смазчиков на участке от станции «Академическая» до проспекта Космонавтов в одном направлении троллейбусы не будут ходить до 21 сентября.



Маршруты № 18 и № 19 на время работ будут отменены. А тем, кто ездит на троллейбусе № 12, повезло немного больше – транспорт будет ходить, но по другому маршруту: Коммунистическая – Космонавтов – Сулимова – Данилы Зверева – Комсомольская – Академическая – Мира – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Космонавтов – Коммунистическая.



В пресс-службе «Гортранса» отметили, что местным жителям следует заранее выбирать маршруты.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»