Екатеринбург вошёл в ТОП-200 городов, посещаемых международными туристами

13:43 | 6.09.2019

Фото: Катерина Якушева

Екатеринбург вошёл в ТОП-200 самых посещаемых туристами городов мира. Об этом сообщили составители ежегодного рейтинга Global Destinations Cities Index.



Глава города Александр Высокинский отметил, что Екатеринбург вошёл в ТОП-200 заслуженно, поскольку обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения крупных международных мероприятий, что положительно сказывается на туристической привлекательности территории.



В ТОП-200 столица Урала вошла наравне с такими крупнейшими мегаполисами как Стамбул, Лондон, Париж, Сингапур, Токио и Нью-Йорк. Первое место в рейтинге заняла столица Таиланда – Бангкок. Среди российских городов, кроме Екатеринбурга, в рейтинг попали только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»