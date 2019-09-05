В екатеринбургском аэропорту Кольцово запустили новые авиарейсы

13:07 | 6.09.2019

Фото: http://besttor.ru/

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» появились авиарейсы по новым направлениям. К традиционным летним маршрутам добавились курорты Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна.



Осенью из Екатеринбурга можно напрямую отправиться на Фукуок (Вьетнам), Гоа (Индия), в Коломбо (Шри-Ланка) и Ла-Роману (Доминиканская Республика).



Кроме того, планируется около 1160 вылетов. Более 40% рейсов доставят пассажиров на отечественные морские курорты, ещё почти треть - в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум. Также самолёты полетят в Тунис, Таиланд, Грецию, ОАЭ, Испанию и другие страны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»