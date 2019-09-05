Новости дня
13:07 | 6.09.2019
Фото: http://besttor.ru/
В екатеринбургском аэропорту Кольцово запустили новые авиарейсы
Осенью из Екатеринбурга можно напрямую отправиться на Фукуок (Вьетнам), Гоа (Индия), в Коломбо (Шри-Ланка) и Ла-Роману (Доминиканская Республика).
Кроме того, планируется около 1160 вылетов. Более 40% рейсов доставят пассажиров на отечественные морские курорты, ещё почти треть - в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум. Также самолёты полетят в Тунис, Таиланд, Грецию, ОАЭ, Испанию и другие страны.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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