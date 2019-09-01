В Екатеринбурге в честь начала учебного года пройдёт традиционный крестный ход

20:04 | 5.09.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В столице Урала состоится традиционный крестный ход, посвященный началу учебного года. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, шествие стартует 22 сентября в 12:00.



Крестный ход начнётся с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге. Далее участники пройдут по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Протяженность маршрута составит 8 километров. Ход завершится богослужением, после которого паломники смогут перекусить и совершить экскурсию по монастырю.



Отметим, в крестном ходе будут принимать участие около 1500 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»