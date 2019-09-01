Новости дня
20:04 | 5.09.2019
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге в честь начала учебного года пройдёт традиционный крестный ход
Крестный ход начнётся с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге. Далее участники пройдут по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Протяженность маршрута составит 8 километров. Ход завершится богослужением, после которого паломники смогут перекусить и совершить экскурсию по монастырю.
Отметим, в крестном ходе будут принимать участие около 1500 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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