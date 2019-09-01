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19:48 | 5.09.2019

Фото: ekburg.ru

Глава комитета по благоустройству в Екатеринбурге уходит на пенсию

В Екатеринбурге глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова решила уйти на пенсию. Чиновница возглавляет комитет с 2009 года.

Точную дату ухода Благодаткова ещё не назвала, но рассказала, что планирует это сделать, когда закончит со всеми текущими делами. Пенсионного возраста чиновница достигла в декабре прошлого года.

Напомним, Тамара Благодаткова работает в администрации Екатеринбурга с 1995 года. Изначально она работала на должности начальника отдела зеленого хозяйства управления благоустройства, а до 2009 года - заместителем председателя комитета благоустройства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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