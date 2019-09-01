В Екатеринбурге пройдёт очередная ярмарка выходного дня

19:32 | 5.09.2019

Фото: центр организации выставок и ярмарок Екатеринбурга

В уральской столице на площади 1905 года состоится очередная ярмарка выходного дня. В пресс-службе городской администрации рассказали, что в этот раз для горожан в большом количестве будут представлены свежие фрукты и овощи.



Екатеринбуржцев особенно порадует разнообразие яблок, как местных, так и привезенных из других регионов. Кроме того, горожане смогут полакомиться клубникой из Киргизии. Также на ярмарке можно будет приобрести молочные, мясные продукты, рыбу, сладости и мед. Помимо этого, для свердловчан будут представлены сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства, платки, шарфы и многое другое.



Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:30. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта уже с 19:00 пятницы, а откроется она в 18:00 в воскресенье.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»