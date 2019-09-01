За ограбление магазина в Новоуральске свердловчанина приговорили к 4 годам 3 месяцам колонии

19:08 | 5.09.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Новоуральске вынесли приговор свердловчанину, решившему украсть бутылку водки. За ограбление и оскорбление сотрудника полиции ему назначили 4 года и 3 месяца колонии, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Уточняется, что пьяный злоумышленник пришел в магазин за водкой вечером 13 марта. На выходе его задержали сотрудники магазина. Когда мужчина все равно решил уйти, сотрудники торгового зала заблокировали двери. После этого свердловчанин разбил похищенную бутылку водки. Когда на место прибыл наряд полиции, мужчина начал оскорблять их грубой нецензурной бранью.



Отметим, что ранее мужчина уже был судим. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»