В Свердловской области осужден бывший лесничий за получение взятки от «черных лесорубов»

18:57 | 5.09.2019

Слободо-Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего лесничего ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» Романа Махнева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий и бездействия»), сообщат пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Махнев, занимая должность лесничего, получил в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Взамен он не принял мер по пресечению незаконной рубки леса



Суд согласился с позицией государственного обвинителя о необходимости назначения подсудимому реального наказания в виде лишения свободы, назначив Роману Махневу 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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