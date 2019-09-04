Новости дня
15:05 | 5.09.2019
В Екатеринбурге к выходным потеплеет
Так, в пятницу, 6 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью и утром туманы. Температура в ночные часы +4 °С … +9 °С, в горах и низинах до 0 °С. Днём +14 °С …+19 °С. Ветер неустойчивый, слабый.
7 сентября. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, туманы, днем местами небольшие дожди. Температура ночью +5 °С …+10 °С, днём +15 °С …+20 °С. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днём северный 3-8 м/сек.
8 сентября. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью +6 °С …+11 °С, днём +16 °С …+21 °С. Ветер неустойчивый, слабый.
В Екатеринбурге 6 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +7 °С …+9 °С, днём +15 °С …+17 °С. Ветер неустойчивый, слабый.
7 сентября. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +8 °С …+10 °С, днём +15 °С …+17 °С. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днём северный 3-8 м/сек.
8 сентября. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью +7 °С …+9 °С, днём +16 °С …+18 °С. Ветер неустойчивый, слабый.
Прогноз погоды подготовле ФГБУ «Уральское УГМС».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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