В Екатеринбурге автомобиль каршеринга врезался в ограждение на Московской

10:24 | 5.09.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге в ночь на пятое сентября на улице Московской автомобиль каршеринга «URAмобиль» врезался в разделительное ограждение на развилке. Благодаря подушкам безопасности никто не пострадал.



В автомобиле Lifan ехали три молодых человека. По словам очевидцем, каждому их них на вид было не больше 20 лет. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате ДТП у автомобиля оказался разбита передняя часть кузова и вырвано правое переднее колесо.



На место аварии после ДТП приехали еще две машины этой же каршеринговой компании.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»