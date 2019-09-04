Разрезали корпус автомобиля: на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил произошло лобовое ДТП

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил накануне вечером столкнулись Chevrolet Aveo и ВАЗ-2112. Чтобы освободить зажатых в отечественной легковушке людей, пришлось разрезать корпус автомобиля.В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области сообщили, что на 167-м километре трассы спровоцировал ДТП 61-летний водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом. В результате аварии отечественную легковушку вынесло в кювет. Там пострадали три человека, которых спасатели вытаскивали, разрезая корпус машины.Пострадавших доставили в больницу. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии, а у его пассажиров есть подозрения на черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.