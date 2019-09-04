В Сысерти мужчина предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр

10:06 | 5.09.2019

Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, с использованием сети «Интернет»).



По версии следствия, обвиняемый в период времени с февраля по апрель 2019 года с целью незаконной организации и проведения азартных игр арендовал в магазине г. Сысерть помещение, куда установил электронный терминал, оснащенный программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



При этом, согласно действующего законодательства организация и проведение азартных игр может осуществляется лишь на специально отведенных территориях – в игорных зонах, которые в Свердловской области отсутствуют.



Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела пояснил, что электронный терминал простоял в магазине около 1 месяца. При этом, он приобрел терминал у неустановленного лица, когда искал подработку, натолкнувшись на объявление в одной из социальных сетей.



Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.



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