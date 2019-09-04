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20:53 | 4.09.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев наградил выдающихся учёных, промышленников и общественников Свердловской области

Сегодня, 4 сентября, губернатор Евгений Куйвашев вручил награды Российской Федерации, награды Президента России и награды Свердловской области выдающимся уральцам, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Радует, что в год 85-летия Свердловской области так много уральцев получают признание и высокую оценку своего труда, интеллекта, таланта. Наша земля удивительно богата умелыми, трудолюбивыми, целеустремленными людьми, способными с блеском решать самые трудные задачи, добиваться наилучшего результата, не пасовать перед трудностями», — поделился Евгений Куйвашев во время церемонии награждения.

Всего сегодня Евгений Куйвашев наградил 23 человек. В их числе оказались руководитель одного из подразделений «Газпром трансгаз Екатеринбурга» Сергей Шиков, председатель Свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин, первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов и другие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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