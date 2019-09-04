В Екатеринбурге на Шейнкмана прорвало трубу

20:37 | 4.09.2019

Фото: Е1

В уральской столице сегодня вечером прорвало трубу на улице Шейнкмана. Вода разлилась по улицам Шейнкмана и Московской.



Из-за произошедшего горожанам приходится перешагивать огромные лужи и потоки воды.



В МУП «Водоканал» сообщили, что на место уже выехала ремонтная бригада, но о подробностях аварии пока что не рассказали.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»