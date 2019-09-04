Новости дня
20:37 | 4.09.2019
Фото: Е1
В Екатеринбурге на Шейнкмана прорвало трубу
Из-за произошедшего горожанам приходится перешагивать огромные лужи и потоки воды.
В МУП «Водоканал» сообщили, что на место уже выехала ремонтная бригада, но о подробностях аварии пока что не рассказали.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
04.09.2019
21:32 | 4.09.2019
Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2
20:53 | 4.09.2019
Евгений Куйвашев наградил выдающихся учёных, промышленников и общественников Свердловской области
20:37 | 4.09.2019
В Екатеринбурге на Шейнкмана прорвало трубу
19:26 | 4.09.2019
В Свердловской области начнёт работать Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности
19:00 | 4.09.2019
В Перми продолжается приемка дворов
18:55 | 4.09.2019
Депутатам гордумы представили муниципальные программы по экономическому развитию Перми и управлению имуществом
18:36 | 4.09.2019
В рамках ПИПФ-2019 японские промышленники поделятся опытом бережливого производства
18:26 | 4.09.2019
В Алапаевске мужчина убил знакомого кочергой
18:21 | 4.09.2019
На дорожное строительство в Октябрьском районе в ближайшие три года будет направлено 200 млн рублей
18:16 | 4.09.2019
В Прикамье началась выплата субсидий на оплату ЖКУ за сентябрь
17:07 | 4.09.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше построят новую детскую поликлинику
16:50 | 4.09.2019
Роялти во франчайзинге: какую схему расчета лучше выбрать
16:46 | 4.09.2019
На директора зауральского предприятия ЖКХ, завысившего тарифы, завели уголовное дело
16:46 | 4.09.2019
В Свердловской области разыскивается без вести пропавший мужчина
16:19 | 4.09.2019
Платную трассу Москва – Владимир могут продлить до Екатеринбурга
15:55 | 4.09.2019
Трудовая инспекция Зауралья завершила расследование смерти на рейсе водителя автобуса
15:47 | 4.09.2019
В Камышлове девушке, подозреваемой в краже 7 тысяч у собутыльника, грозит до 4 лет лишения свободы
15:31 | 4.09.2019
В городе Далматово резидент ТОСЭР планирует запустить производство минеральной воды
15:28 | 4.09.2019
В Свердловской области прошла акция #ДоброВСело
15:02 | 4.09.2019
Законопроект об отмене платы за вывоз мусора для ИП и НКО направят в Заксобрание Пермского края до конца недели
14:48 | 4.09.2019
Аукцион по ремонту Некрасовского моста в Кургане перенесут на следующий год: «Подрядчиков не нашлось»
14:27 | 4.09.2019
Стало известно расписание чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
14:02 | 4.09.2019
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на кражу колёс с иномарок
13:51 | 4.09.2019
В Перми начался капитальный ремонт бульвара Советской Армии
13:39 | 4.09.2019
В Верхней Салде полиция разыскивает мужчину, оставившего на привязи собаку у Управления образования
13:39 | 4.09.2019
В Прикамье откроется школа игрового кино для всех желающих
13:30 | 4.09.2019
Пермяки смогут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Победы»
13:07 | 4.09.2019
По факту смерти рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
13:01 | 4.09.2019
«Горьковка» приглашает на вернисаж
12:48 | 4.09.2019
В «День рождения рек» пермяков ждут йога-марафон, концерты, парусная регата и пиротехническое шоу