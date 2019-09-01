В Свердловской области начнёт работать Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности

19:26 | 4.09.2019

Фото: TVSAMARA.RU

В Свердловской области в октябре откроют Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Центр будет располагаться в здании Свердловского областного медицинского колледжа. Как рассказал министр образования и молодежной политики Юрий Биткуганов, в ресурсном центре будут оказывать методическую помощь для волонтеров и тех, кто может оказаться в чрезвычайной ситуации.



Следует отметить, не смотря на то, что центр откроется в октябре, добровольцы начали работать ещё с начала 2019 года. В рамках центра сейчас действуют около 400 добровольцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»