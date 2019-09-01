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18:26 | 4.09.2019

Фото: tvzvezda.ru

В Алапаевске мужчина убил знакомого кочергой

В Алапаевске суд вынес приговор мужчине, избившему знакомого кочергой. От полученных травм потерпевший скончался.

Как рассказали в СКР по Свердловской области, на момент инцидента 35-летний мужчина был пьян. Незнакомого он избил на почве личной неприязни, помимо кочерги он также наносил удары деревянным бруском.

Суд назначил свердловчанину 11 лет исправительной колонии строгого режима. Также обвиняемый должен будет выплатить родственникам погибшего компенсацию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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