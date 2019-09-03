В Верхней Салде полиция разыскивает мужчину, оставившего на привязи собаку у Управления образования

13:39 | 4.09.2019

Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, оставившего на привязи собаку возле Управления образования в Верхней Салде. В МО МВД России «Верхнесалдинский» сообщили, что крупная немецкая овчарка сидит у входа и пугает работников и посетителей.



Сообщение в полицию от сотрудников Управления поступило вчера, 3 сентября. Они рассказали, что мужчина привязал собаку металлической цепью и ушёл в неизвестном направлении. Пес упорно ждал хозяина и отказывался от еды, а также рычал прохожих.



Полицейские решили обратиться в ветклинику, чтобы врачи помогли успокоить животное при помощи медпрепаратов, а позже передать организации, которая занимается отловом. Однако последнего делать не пришлось – собаку на передержку решил взять к себе один из очевидцев, а если не найдётся владелец, оставить её себе навсегда.



Добавим, что после установления личности мужчины, привязавшего собаку, полиция будет принимать решение о привлечении гражданина к административной ответственности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»