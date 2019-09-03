По факту смерти рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

13:07 | 4.09.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на Макаровском мосту. В пресс-службе следственного отдела СКР по Железнодорожному району сообщили, что мужчина умер 25 июля от удара током.



Инцидент произошел из-за того что во время разгрузки стройматериала мужчина задел стрелой гидроманипулятора воздушную линию электропередач, после чего произошло возгорание автомобиля. Пострадавший рабочий погиб на месте от полученной травмы.



Спустя два месяца СКР возбудил по факту случившегося уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику происшествия, лицу ответственному за производство работ, грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»