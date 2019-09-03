Новости дня
13:07 | 4.09.2019
Фото: oblgazeta.ru
По факту смерти рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Инцидент произошел из-за того что во время разгрузки стройматериала мужчина задел стрелой гидроманипулятора воздушную линию электропередач, после чего произошло возгорание автомобиля. Пострадавший рабочий погиб на месте от полученной травмы.
Спустя два месяца СКР возбудил по факту случившегося уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику происшествия, лицу ответственному за производство работ, грозит до 5 лет лишения свободы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:55 | 4.09.2019
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на кражу колёс с иномарок
13:51 | 4.09.2019
В Перми начался капитальный ремонт бульвара Советской Армии
13:39 | 4.09.2019
В Верхней Салде полиция разыскивает мужчину, оставившего на привязи собаку у Управления образования
13:39 | 4.09.2019
В Прикамье откроется школа игрового кино для всех желающих
13:30 | 4.09.2019
Пермяки смогут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Победы»
13:07 | 4.09.2019
По факту смерти рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
13:01 | 4.09.2019
«Горьковка» приглашает на вернисаж
12:48 | 4.09.2019
В «День рождения рек» пермяков ждут йога-марафон, концерты, парусная регата и пиротехническое шоу
12:40 | 4.09.2019
В Перми началось обустройство тротуаров на улице Революции
12:24 | 4.09.2019
В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта
11:29 | 4.09.2019
ФАС России удовлетворила ходатайство близкой к Ротенбергам компании о приобретении группы предприятий по поставке металлолома, принадлежащих Пумпянскому
11:07 | 4.09.2019
На подготовку к 300-летию Екатеринбург потратит 247 млрд рублей
10:57 | 4.09.2019
По факту ликвидации МВД и ФСБ подпольного коньячного цеха на Урале возбуждено уголовное дело
10:44 | 4.09.2019
В Екатеринбурге разработали стратегию развития Октябрьского района
09:09 | 4.09.2019
В Свердловской области ночью горели «Lada» и «BMW»
21:06 | 3.09.2019
Делегация ООН-Хабитат заявила о высокой готовности Екатеринбурга к Всемирному дню городов
19:59 | 3.09.2019
В Екатеринбурге закрыли движение по улице Черкасской
19:05 | 3.09.2019
В Нижнем Тагиле суд назначил штраф детсаду, в котором ребенок травмировал ногу на физкультуре
18:41 | 3.09.2019
За первое полугодие 2019 года финансовый результат предприятий Пермского края увеличился почти в два раза
18:39 | 3.09.2019
В Свердловской области начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ
18:37 | 3.09.2019
Свердловское Минприроды взыскало с компании депутата-единоросса больше двух миллионов рублей
18:28 | 3.09.2019
Модернизация крупнейшего текстильного предприятия Прикамья позволит выпускать более 60 млн квадратных метров ткани в год
18:18 | 3.09.2019
Жители Свердловской области помянули жертв теракта в Беслане
18:10 | 3.09.2019
В Прикамье при поддержке краевых властей оборудуют два класса для детей с особенностями развития
18:03 | 3.09.2019
На осеннюю сессию молодежного форума уже зарегистрировалось более 1,2 тысячи человек
17:56 | 3.09.2019
В Екатеринбурге пройдет вторая премьера авангардной оперы
17:51 | 3.09.2019
Минприроды выявило карьер в Березовском, загрязняющий местный ручей
17:48 | 3.09.2019
В Прикамье проходит «Антиспайс»