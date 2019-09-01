Делегация ООН-Хабитат заявила о высокой готовности Екатеринбурга к Всемирному дню городов

21:06 | 3.09.2019

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня, 3 сентября, инспекционная комиссия ООН совершила первые прогулки по уральской столице. После экскурсий по Екатеринбургу делегация заявила о высокой готовности города к проведению Всемирного дня городов.



В ходе визита в столицу Урала сегодня комиссия посетила стадион «Екатеринбург Арена» и башню «Исеть». Руководитель направления мероприятий и информационно-разъяснительной работы организации Сильвия Рагосс отметила, что город полон историческими зданиями и современными веяниями. Она также добавила, что комиссии приятно, что правительства страны и области помогают в организации мероприятия, а также пообещала, что представители ООН-Хабитат, в свою очередь, сделают все, чтобы День городов прошел на высшем уровне.



Напомним, Всемирный день городов состоится в уральской столице 31 октября. Предварительный инспекционный визит сотрудников ООН-Хабитат проходит в Екатеринбурге со 2 по 6 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»