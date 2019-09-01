В Екатеринбурге закрыли движение по улице Черкасской

19:59 | 3.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала до 23 сентября будет закрыто движение по улице Черкасской из-за ремонтных работ на тепломагистрали, об этом рассказали в горадминистрации.



Уточняется, что перекрыт будет участок улицы от дома №2 по улице Чердынской до дома №24 по улице Черкасской. Работы будет вести компания ООО «УралРос».



Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на дорожные знаки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»