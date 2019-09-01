В Березовском лесной участок площадью несколько гектар могут вырубить по решению суда

19:27 | 3.09.2019

В Березовском городском округе может повториться ситуация с вырубкой леса под коттеджную застройку – аналогично той, которая происходит около поселка Рассоха в Белоярке, где собственники земельного участка начали массово вырубать сосны, несмотря на то, что территория относится к гослесфонду.



Правда, если в Белоярке частникам отошла территория в 74 гектара, то в Березовском всего 4,2 га. Речь идет об участке, расположенном между Шиловкой и коттеджным поселком «Черника Парк» (кадастровый номер 66:35:0108004:43), рядом с заброшенным молочным комплексом.



Участок относится к землям населенных пунктов (разрешенное использование - для ведения сельского хозяйства), но состоит на государственном учете в составе земель лесного фонда (урочище ПСХК «Шиловский» Березовского участкового лесничества).



ООО «Аргентум» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением к региональному Министерству природных ресурсов и экологии о признании недействительными сведений Государственного лесного реестра о государственном учете в составе земель лесного фонда и исключении данных сведений. Рассмотрение заявления назначено на 17 сентября.



В качестве третьих лиц заявлены Администрация Березовского городского округа и Департамент лесного хозяйства по Уральскому Федеральному округу.



Отметим, что ООО «Аргентум» – компания с екатеринбургской пропиской (основной вид деятельности – деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе). Её учредителем, согласно данным из открытых источников, числится Полина Чижкова, учредителем – Дарья Абросимова.

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