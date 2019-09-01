Новости дня
18:39 | 3.09.2019
Фото: ctv7.ru
В Свердловской области начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ
Напомним, что в сентябре ЕГЭ имеют право сдать обучающиеся, не прошедшие аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат. Экзамены по русскому языку и математике запланированы на 3, 6 и 20 сентября.
Всего в Свердловской области для сдачи экзаменов зарегистрировались 154 человека. В экзамене по русскому языку, который состоялся сегодня, приняли участие 16 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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