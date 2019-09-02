В Екатеринбурге изменился список для опроса по строительству храма Святой Екатерины

15:35 | 3.09.2019

Коллаж: Виталий Калистратов, ЕТВ

В Екатеринбурге члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины исключили площадку, где раньше находилась телебашня, из списка потенциальных территорий под собор. До настоящего момента эта площадка рассматривалась в качестве потенциального места для строительства храма.



Теперь вместо данной территории появился новый вариант — набережная Исети за Макаровским мостом. За ее включение в список для опроса проголосовало большинство участников рабочей группы.



Таким образом, в списке теперь есть три основных варианта: пустырь на Белинского — Фурманова, территория Приборостроительного завода и площадка за Макаровским мостом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»