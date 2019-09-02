Гори, гори ясно: в поселке Октябрьский разгорелся пожар

14:58 | 3.09.2019

Сегодня утром, в 08:54, в диспетчерскую МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о пожаре в посёлке Октябрьском Сысертского городского округа. Там на площади 50 квадратных метров огонь уничтожил надворные постройки и баню. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. Ликвидация огня, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 11:50 часам. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»